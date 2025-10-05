Годовая инфляция в Саратовской области показала свое устойчивое снижение

В августе Саратовская область отметила снижение потребительских цен на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом в годовом выражении инфляция в регионе зафиксирована на уровне 8,8%, что выше общероссийского значения. Такие данные опубликовал Росстата.

Основной вклад в замедление роста цен внесло подешевление продуктов питания. На рынке отмечено снижение стоимости фруктов и овощей, что объясняется сезонным фактором и поступлением новой урожайной партии. Также продолжили дешеветь куриные яйца благодаря увеличению объемов производства.

В сегменте услуг также зафиксирована отрицательная ценовая динамика. Ключевой причиной стало сезонное снижение стоимости проезда в железнодорожном и авиационном транспорте. Такая ситуация традиционно связана с активным планированием поездок на осенние месяцы, когда туристический спрос обычно идет на спад.

Ольга Сергеева