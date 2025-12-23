Над «соседом» Саратовской области ночью сбили украинский БПЛА

Силами ПВО над Россией за ночь сбиты 29 украинских беспилотников.

Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 23 декабря системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство из них были нейтрализованы над Ростовской областью (14 единиц) и Ставропольским краем (7). Ещё несколько сбиты над Белгородской областью, Калмыкией, Курской областью и Крымом.

Ранее сегодня утром было уничтожено ещё 15 вражеских дронов, в основном над Белгородской областью. Один беспилотник сбит над Воронежской областью, граничащей с Саратовской.

Последний крупный налёт на Саратовскую область произошёл в ночь на 14 декабря, когда ПВО отразила атаку 28 дронов. В результате того удара пострадали жилой дом, поликлиника и детский сад в Саратове, погибли два мирных жителя.

Ольга Сергеева