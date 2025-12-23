Студенты ПИУ РАНХиГС дарят надежду: проект «Моя кровь – твоя надежда» стартовал накануне Нового года

Официально стартовала реализация проекта студентки Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирины Шараповой «Моя кровь – твоя надежда», направленного на популяризацию безвозмездного донорства крови.

та дата выбрана не случайно – в преддверии Нового года, когда особенно хочется верить в чудо и делиться добром, продолжается наше общее доброе дело.

Уже в первый день реализации проекта 11 студентов Института впервые сдали цельную кровь, а 7 из них вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Во время подготовки к сдаче крови у студентов также состоялась встреча с главным врачом Саратовского областного клинического центра крови Алексеем Даниловым, который рассказал ребятам о значении донорства костного мозга и своем вкладе в развитие донорского движения в регионе. Также в рамках встречи были определены направления по дальнейшему сотрудничеству с Центром в рамках реализации проекта.

Важно отметить, что за период с 2024 года и на сегодняшний день 37 студентов ПИУ РАНХиГС вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, а 162 – безвозмездно сдали цельную кровь и ее компоненты в общем объеме более 76 литров.

«Очень значимо, что сегодня к нашей сдаче присоединились ребята из различных студенческих объединений Института. Проект только начинается! У каждого из нас есть возможность подарить самую ценную надежду — надежду на жизнь. Присоединяйтесь!» – рассказала Ирина Шарапова.