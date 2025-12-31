Над Волгой в Саратове наблюдали редкие линзовидные облака

Над застывшей Волгой саратовцы заметили необычное природное явление — чечевицеобразные облака.

Напоминая флотилию инопланетных кораблей, эти облачные линзы застыли в небе, создавая живописную картину.

Как пояснил метеоролог Максим Червяков, их формирование связано со стоячими волнами в атмосфере. Когда воздушный поток обтекает Приволжскую возвышенность, в гребнях возникающих волн водяной пар при низких температурах мгновенно кристаллизуется. Это создает иллюзию неподвижности облаков, несмотря на сильный ветер на высоте.

Для синоптиков такие облака (Stratocumulus lenticularis) служат индикатором мощных ветровых потоков в средней тропосфере. Таким образом, явление представляет собой не просто красивое зрелище, а свидетельство сложных динамических процессов в атмосфере.

Ольга Сергеева