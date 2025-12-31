В Саратове подросток травмировался при взрыве петарды в руке

Прокуратура проводит проверку после взрыва петарды в руках у подростка в Саратове.

Прокуратура Октябрьского района Саратова начала проверку по факту травмирования подростка в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Инцидент произошёл 30 декабря в подъезде дома на 7-м Дегтярном проезде.

По предварительной информации, петарда сработала у ребёнка в руках, в результате чего он получил травму конечности. Пострадавшего доставили в больницу.

Это уже третий подобный случай в регионе за последние дни. Ранее, 20 и 28 декабря, в Саратовской области от взрывов петард пострадали ещё двое подростков.

Ольга Сергеева