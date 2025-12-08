Накануне над Саратовской областью сбили 42 украинских БПЛА

Над Саратовской областью системы ПВО перехватили 42 украинских беспилотника.

В ночь на 7 декабря были перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов по всей России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов было нейтрализовано над Саратовской областью — 42 единицы. Ещё 9 сбили над соседней Волгоградской областью. Остальные беспилотники уничтожили над Ростовской, Белгородской, Астраханской областями, Крымом и Чечнёй.

О возможной атаке предупредил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, объявив об угрозе около трёх часов ночи. В связи с инцидентом в Саратове временно закрыли для приёмов и вылетов международный аэропорт «Гагарин».

Ольга Сергеева