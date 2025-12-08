Историческому дому на Советской хотят вернуть замурованные колонны через суд

Власти Саратова через суд требуют вернуть исторический облик дому № 18 на улице Советской.

Строение является объектом культурного наследия. Об этом сообщила городская администрация.

Здание известно как «3-й дом облисполкома». В ходе проверки комитет по архитектуре выявил, что его колонны были незаконно зашиты металлическими листами, что нарушило первоначальный фасад. Собственникам предлагали добровольно устранить изменения, но ответа не последовало.

Теперь комитет подал иск в Октябрьский районный суд с требованием восстановить облик здания в соответствии с предметом его охраны. Закон запрещает работы, меняющие исторический вид памятника. Если суд удовлетворит иск, владельца обяжут вернуть фасаду первоначальный вид в рамках действующего дизайн-кода.

Ольга Сергеева