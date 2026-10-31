Нарколог Дмитрий Хижняк назвал скрытые признаки подростковой зависимости

В минздраве Саратовской области объяснили, почему поиск «красных глаз» мешает спасти подростка от зависимости.

Главный врач Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк предупредил: главная ошибка родителей — ждать одного универсального симптома, которого на практике не существует. Единственный реальный маркер опасности — ситуация, когда ребёнок за короткий срок буквально «стал другим» сразу во всех сферах жизни.

Подростковый бунт редко ломает привычный уклад целиком, а зависимость бьёт комплексно. Тревогу стоит бить, если внезапная замкнутость и смена круга общения совпали с резким срывом успеваемости, потерей интереса к хобби и перевёрнутым режимом сна. Дополнительные красные флаги — постоянные просьбы дать денег, пропажа ценных вещей из дома и вспышки беспричинной эйфории, сменяющиеся апатией.

Специалисты подчёркивают: цель первой беседы — не выбить признание любой ценой, а удержать доверие. Разговор стоит начинать со слов поддержки: «Я вижу перемены, переживаю за тебя и хочу понять, как тебе помочь».

Медики также призвали семьи отбросить страх перед наркологами и мифическим автоматическим «учётом»: первичный визит защищён врачебной тайной, не ведёт к обязательному диспансерному наблюдению и не ломает ребёнку будущее, но позволяет вовремя перехватить развитие тяжёлой зависимости.