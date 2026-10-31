В Саратовской области впервые насчитали почти 16 тысяч краснокнижных стрепетов

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подвели итоги первого масштабного учёта краснокнижного стрепета — птицы семейства дрофиных.

Инспекторы проводили его совместно с саратовскими учёными.

По словам министра — председателя комитета Александра Гаврилова, в прошлом веке стрепет был широко распространён в регионе, но к концу 90-х его численность начала снижаться, и в 2001 году птицу включили в Красную книгу. Основная причина — распашка крупных массивов земель под подсолнечник и кукурузу, тогда как стрепет обитает в открытых сухих степях с низкотравной растительностью.

Учёт провели в начале осенней миграции: заложили 38 маршрутов общей протяжённостью 950 километров (20 в Правобережье, 18 в Заволжье), на которых фиксировались группы до 20–30 особей. Как отметил главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Михаил Опарин, ядро ареала сместилось к юго-востоку области — птица концентрируется в Озинском, Дергачёвском, Перелюбском и южных частях Ершовского и Краснокутского районов.

Расчётная численность стрепета в предотлётный период 2026 года составила 15 739 особей.