Депутат Усова: В Народную программу поступило 3 миллиона предложений по всей стране

Народная программа «Единой России» собрала 3 миллиона наказов — саратовцы внесли свыше 30 тысяч.

Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета сообщил о 3 млн поступивших инициатив. Основные темы — экономика, соцсфера, безопасность и качество жизни.

Жители округа депутата Марии Усовой активно участвуют в сборе: акцент на благоустройстве и модернизации сельского здравоохранения. В целом по Саратовской области, по данным спикера облдумы Алексея Антонова, собрано более 30 тыс. предложений.

Все наказы детально изучят эксперты, а финальный вариант программы утвердят в августе на Съезде партии.

Об этом в соцсетях сообщила депутат облдумы, региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор «Волга-Медиа» Мария Усова.

Ольга Сергеева