Саратовские пожарные потушили два частных дома

За минувшую субботу в Саратовской области произошло два пожара в частных домах, сообщили в ГУ МЧС.

Первый случай зафиксировали в селе Александров Гай. Сигнал о возгорании на улице Школьной, 13 поступил в 9:07. Горела кровля на площади 85 квадратных метров. На тушении работали два расчёта.

Второй пожар случился в Вольске — в 11:40 загорелись вещи в доме № 7 на улице Сутягин Ключ. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, также привлекались два подразделения.

Пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели.

Ольга Сергеева