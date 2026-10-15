Нарушителю с красивыми номерами не хватило парковки в центре Саратова. ФОТО

Сегодня, 15 октября, в центре Саратова, рядом с Домом Александровского (Советская/Радищева), автомобиль с «красивым» номером был обнаружен элегантно припаркованным прямо на пешеходном переходе и тротуаре.

Очевидно, владелец посчитал, что обычные парковочные места не соответствуют статусу его номерного знака.

Согласно ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, остановка или стоянка на тротуаре либо на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним) влечёт штраф 1000 рублей.

Ирония в том, что эта сумма — лишь малая часть стоимости даже скромного тюнинга, но при этом её с лихвой хватило бы на десятки законных стоянок на муниципальной парковке.

Напомним: в центре Саратова на улице Радищева (от Кузнечной до Московской) уже действуют муниципальные платные парковочные места. Для автомобилей категории «B» первые 30 минут обойдутся всего в 30 рублей, далее — 45 рублей в час, а первые 15 минут — вообще бесплатно.

Для сравнения: штраф в 1000 рублей покрыл бы более 22 часов легальной парковки в этих самых местах.

Фото: Волга-Медиа