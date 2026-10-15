Железнодорожники напомнили саратовцам правила безопасного пересечения путей на велосипедах и самокатах

На остановочном пункте Астраханский переезд в Октябрьском районе Саратова состоялся профилактический рейд «Уступи дорогу поездам: катись по правилам!».

Это место отличается интенсивным движением поездов, а местные жители регулярно пересекают железнодорожные пути на самокатах, мопедах и велосипедах.

В ходе акции железнодорожники и сотрудники транспортной полиции подробно рассказали горожанам о рисках, возникающих при пересечении магистрали на средствах индивидуальной мобильности. В частности, проинформировали о категорическом запрете на езду по пешеходному переходу. Для безопасного перехода водителям двухколесного транспорта необходимо спешиться и вести его за руль, а моноколесо следует переносить в руках. При этом важно убедится в отсутствии приближающегося поезда.

Кроме того, организаторы рейда напомнили о запрете на парковку средств индивидуальной мобильности на переходах и в границах полосы отвода железной дороги. Брошенные электросамокаты иногда не только мешают проходу людей, но и напрямую угрожают безопасности движения поездов.

В завершении профилактического мероприятия железнодорожники раздали тематические памятки и светоотражающие значки.