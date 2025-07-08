Саратовчанка награждена медалью «За воинскую доблесть»

Татьяна Савостикова, в девичестве Сапунова, в 2000 году переехала в Аркадак вместе с родителями. Здесь прошли её детство и юность. Она окончила городскую среднюю школу №2, получила профессию медсестры в Аркадакском медучилище. Работала по специальности.

Затем вышла замуж и ухала в Рязань, родила сына. Вместе с мужем строили мирную жизнь своей семьи. Татьяна трудилась медсестрой реанимационного отделения больницы города Рязани.

В 2022 году отправилась в зону проведения спецоперации.

За это время она работала операционной медсестрой в госпиталях Луганска, Белгорода, не раз бывала на передовой, где спасала жизни раненым в блиндажах, подвалах.

За свою работу в зоне СВО Татьяна удостоена медали «Участнику СВО», медали «За воинскую доблесть» 2 степени и медали имени Святителя Луки Крымского.

«Медаль Луки Крымского – государственная награда, она вручается за спасение жизни бойцов в условиях, угрожающих жизни самих медиков. Гордимся Татьяной, ее поступками, которые на деле подтверждают постулат о том, что люди, надевшие белый халат, готовы к помощи другим и полной самоотдаче в любую минуту, в любых условиях. Даже в условиях, угрожающих их собственной жизни, они исполняют свой долг до конца и с честью», — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.