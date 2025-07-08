Саратовская активистка приняла участие в плетении маскировочных сетей в Самарской области

Наша активистка приняла участие в плетении маскировочных сетей в Самарской области.

Валентина Засухина одна из самых труболюбивых и неравнодушных женщин района. Кто бы мог подумать, что в этой, хрупкой на первый взгляд женщине, столько сил, твердости и веры в Победу. «Серебряный» волонтер, активистка «Женское движение Единой России» и женсовета и это только небольшая часть активной жизни Тамары Васильевны.

С первых дней начала специальной военной операции Тамара Васильевна оказывает посильную помощь бойцам. А как иначе? Ведь она знает о буднях военнослужащих не по наслышке. Зять активистки — боевой российский офицер. На счету участницы Женского движения такие дела как изготовление сухого армейского душа, засолка капусты, закупка лекарств и продуктов питания для защитников и многое другое. Узнав об открытии пуктов плетения маскировочных сетей, Тамара Васильевна стала регулярно приходить помогать плести защитные сети.

Совсем недавно наша активистка побывала в гостях у своей дочери Валентины в Самарской области, и, конечно же, не смогла пройти мимо пункта плетения сетей в поселке Рощинский.

«Повсеместно в нашей стране каждый помогает фронту как может. Сколько же способов плетения изобретено, лишь бы уберечь наших ребят», — поделилась с нами Тамара Васильевна.

Посетив пункт плетения, активистка женсовета освоила очередную технику и рассказала о том, какую помощь оказывают фронту саратовцы и непосредственно краснопартизанцы.

«Пока российские трудолюбивые паучки настойчиво плетут «сети победы» нашу страну не победить!», — уверенно говорит активистка.