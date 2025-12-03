Наставники для подростков: специалисты Саратовской области прошли профильное обучение

46 специалистов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних прошли трёхдневное обучение по программе наставничества. Курс поможет сделать эту работу более системной и эффективной.

В Саратовской области завершилось обучение специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. В трёхдневном курсе повышения квалификации приняли участие 46 человек из разных учреждений региона.

Участники изучали правовые основы работы наставника, эффективные методы профилактики и взаимодействия с профильными ведомствами. Особое внимание уделили психологическому практикуму по выстраиванию диалога с подростками и их родителями.

По окончании обучения все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации. Как отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода, такие курсы помогают сделать наставничество не просто инициативой энтузиастов, а полноценной частью государственной системы поддержки молодёжи.

Алика Толоконникова