В Саратовской области ввели 20-летние договоры на рыболовные участки

В Саратовской области начал работать новый правовой механизм, который позволяет рыболовецким предприятиям закрепить за собой участки на долгий срок. Промысловики теперь могут заключить договор на 20 лет без проведения конкурсов и торгов, причём плата взимается только за этот период.

«Такие длительные сроки пользования рыболовными участками стимулируют предприятия к рациональному использованию водных биоресурсов, заботе об экологическом состоянии водоемов. Теперь предприятие может строить планы работы на долгосрочную перспективу», — считает министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов. Подать заявление на переоформление можно до 1 апреля 2026 года.

Сейчас в регионе работают 25 промысловых предприятий, за которыми закреплён 81 рыболовный участок на Волгоградском и Саратовском водохранилищах, а также в Заволжье. Новые правила призваны дать стабильность бизнесу и стимулировать инвестиции в отрасль.