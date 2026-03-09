Научно-исследовательские проекты саратовцев поддержат грантами в размере до 10 млн рублей

Саратовские инноваторы могут получить до 10 млн рублей на развитие технологических проектов.

Фонд содействия инновациям объявил о начале приема заявок на конкурс «Старт 2». Участие в нем могут принять малые предприятия, которые уже завершили первую стадию программы «Старт» и намерены развивать достигнутые результаты.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики, конкурс направлен на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Заявки принимаются по шести приоритетным тематикам. В их числе – цифровые технологии, медицинские разработки и здоровьесбережение, новые материалы и химические технологии, современные приборы и интеллектуальные производственные решения, биотехнологии, а также ресурсосберегающая энергетика.

Дополнительные преимущества при отборе получат проекты, которые соответствуют задачам национальных проектов технологического лидерства. Победители конкурса смогут получить грант в размере до 10 миллионов рублей.

Подать заявку можно до 11:00 6 апреля на официальном портале: online.fasie.ru. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда содействия инновациям: fsimp.ru.

Предприниматели из Саратовской области также могут обратиться за консультацией в региональное представительство Фонда. Специалисты находятся по адресу: Саратов, улица Краевая, 85. Телефон для связи: (8452) 75-64-03.

Напомним, поддержка бизнес-инициатив и инновационных предприятий является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ольга Сергеева