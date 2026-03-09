Motor: в Саратове нашли уникальный автобус «Пилигрим» на базе «Газели»

В Саратовской области нашли сочлененный автобус «Пилигрим», созданный 26 лет назад на базе «Газели».

Энтузиастам удалось отыскать редчайший экземпляр отечественного автопрома — сочлененный автобус «Пилигрим», построенный в Саратове на рубеже тысячелетий. О судьбе необычной машины, долгое время считавшейся утерянной, рассказал журнал Motor.

История этого транспортного средства неразрывно связана с Саратовом. Разработкой проекта занимались специалисты местного технического университета, а воплотили идею в жизнь на мощностях авиационного завода. Ключевой элемент сочленения — «гармошку» — для экспериментальной модели предоставил энгельсский завод «Тролза».

Конструктивно автобус представлял собой гибрид грузовика и пассажирского транспорта. Инженеры взяли шасси серийной бортовой «Газели» ГАЗ‑3302, установили на него пассажирский модуль (кунг), а затем через «гармошку» присоединили полуприцеп. Внутри разместили 22 пассажирских кресла. Из-за особенностей конструкции максимальная скорость «Пилигрима» была ограничена 60 километрами в час.

Долгое время о местонахождении единственного экземпляра ничего не было известно. Как выяснилось сейчас, автобус сохранился, однако за годы простоя утратил шасси — скорее всего, его использовали для восстановления обычного грузовика. Тем не менее, главное — уникальный кузов — уцелело. Теперь у энтузиастов появилась надежда на то, что необычный «Пилигрим» удастся восстановить и вернуть к жизни.

Ольга Сергеева