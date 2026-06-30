Назван размер доплат молодым саратовским учителям на селе в 2026 году

В этом году молодые учителя в Саратовской области могут рассчитывать на значительные доплаты и выплаты.

Выпускники колледжей и вузов, которые устроятся на работу в деревенские школы в течение года после получения диплома, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, при условии, что они отработают по договору не менее трех лет.

Кроме того, в первые три года работы начинающим педагогам положена надбавка в 15% от должностного оклада. Также предусмотрены стимулирующие выплаты, которые помогают довести зарплату до 80% от установленного уровня. Эти выплаты можно получить сразу после выпуска из вуза, если трудовой договор уже заключен.

В рамках программы «Земский учитель» и региональной программы «Сельский педагог» переехавшим в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек положена разовая компенсация в миллион рублей. Эти программы направлены на поддержку учителей, готовых работать в отдаленных районах области.

Ольга Сергеева