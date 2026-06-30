На СВО геройски погиб старший матрос Комаров из Саратовской области

В Саратовской области простятся с тремя бойцами, погибшими в ходе военной спецоперации.

В списках погибших значатся Алексей Сызранцев из Саратова, Иван Комаров из Духовницкого района и Дмитрий Жирнов из Питерского. Об этом сообщили местные администрации.

Иван Комаров, служивший в звании старшего матроса, погиб в бою. Прощание с ним состоится 1 июля в селе Новозахаркино. Дмитрий Жирнов будет похоронен в Энгельсе, а церемония прощания с Алексеем Сызранцевым также пройдет 1 июля, но в Саратове. Биографии Сызранцева и Жирнова не были раскрыты.

СВО продолжается на территории Украины и в приграничных российских регионах 5-й год. Общее число погибших на фронте россиян властями не разглашается.

Ольга Сергеева