Названа река Саратовской области для капитальной расчистки по госпрограмме в 2025 году

Губернатор Роман Бусаргин обсудил с главой Нижне-Волжского бассейнового управления Николаем Пономаревым вопросы сохранения речных экосистем.

Основное внимание уделено проекту расчистки реки Аткара на участке 4,3 км в рамках госпрограммы.

Отмечена эффективность совместной работы по укреплению берегов и очистке русел. Подчеркнута важность федеральных проектов для экологии и экономики региона. В рамках улучшения состояния Волги выпущено 65 тысяч мальков травоядных рыб для борьбы с цветением воды.

Ольга Сергеева