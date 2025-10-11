Учёные в Саратове создали пластырь для измерения сахара без уколов

Учёные Саратовского государственного университета разработали неинвазивный сенсор для мониторинга уровня глюкозы через анализ пота.
Устройство использует дышащий материал с наночастицами серебра и ферментом глюкозооксидазой, что обеспечивает точность измерений 93,8%.
Основные преимущества технологии:
Отсутствие необходимости прокола кожи
Воздухопроницаемость и гибкость материала
Гипоаллергенность и безопасность
Широкий диапазон определения глюкозы
Разработка может стать комфортной альтернативой традиционным глюкометрам, устраняя недостатки существующих систем мониторинга. Внедрение технологии способно значительно улучшить качество жизни пациентов с диабетом, — сообщает Жуковский.Life.
Ольга Сергеева