Учёные в Саратове создали пластырь для измерения сахара без уколов

Учёные Саратовского государственного университета разработали неинвазивный сенсор для мониторинга уровня глюкозы через анализ пота.

Устройство использует дышащий материал с наночастицами серебра и ферментом глюкозооксидазой, что обеспечивает точность измерений 93,8%.

Основные преимущества технологии:

Отсутствие необходимости прокола кожи

Воздухопроницаемость и гибкость материала

Гипоаллергенность и безопасность

Широкий диапазон определения глюкозы

Разработка может стать комфортной альтернативой традиционным глюкометрам, устраняя недостатки существующих систем мониторинга. Внедрение технологии способно значительно улучшить качество жизни пациентов с диабетом, — сообщает Жуковский.Life.

Ольга Сергеева