Названа самая денежная профессия в Саратове в июле

Саратов поднялся в рейтинге зарплат: в лидерах — наука и профессионалы.

РИА Новости представило рейтинг 100 крупнейших городов России по уровню доходов за I квартал 2026 года. Саратов занял 67-е место, улучшив позицию на три пункта по сравнению с прошлым годом.

Самые высокие зарплаты в областном центре — в сфере профессиональной и научной деятельности: в среднем 112 тысяч рублей. Общая номинальная зарплата по городу — 79 тысяч рублей.

В топ-3 — Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск. Замыкают список Элиста, Магас, Владикавказ и Майкоп.

Ольга Сергеева