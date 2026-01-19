Названы еще имена геройски погибших на фронтах СВО военных из Саратовской области

Стало известно о гибели в зоне СВО ещё десяти жителей Саратовской области.

Некрологи опубликовали администрации муниципальных районов.

В числе погибших — Иван Долгов (Марксовский район), Руслан Калмыков (Базарно-Карабулакский район), Афанасий Полчередников (Вольский район), Дмитрий Чернозубов (Калининский район), Алексей Бирюков и Олег Кулаков (Балаковский район), Дмитрий Фёдоров и Максим Карпиевич (Энгельсский район), Сергей Краснощёков (Аркадакский район) и Мансур Идрисов (Александрово-Гайский район).

Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Списки погибших на фронте саратовцев обновляются ежедневно. Однако общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается, составляя гостайну.

Ольга Сергеева