Мэрия Саратова потратит на букеты несколько миллионов рублей

Комитет по труду и соцразвитию администрации города Саратов объявил о закупке крупной партии живых срезанных цветов.

Соответствующая информация размещена на официальном портале государственных закупок.

В рамках планируемых поставок подразделение городской администрации намерено приобрести:

7 тысяч красных гвоздик;

4,5 тысячи роз различных оттенков с длиной стебля от 80 см;

310 букетов, составленных из гербер, альстромерий и хризантем;

45 плетеных корзин с готовыми цветочными композициями.

Исполнение контракта предусмотрено в период с даты его заключения и до 28 декабря 2026 года, осуществляться поставки будут по запросам заказчика. Начальная цена аукциона установлена на уровне более 3,3 млн рублей.

Ольга Сергеева