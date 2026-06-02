Названы новые имена трагически погибших на фронтах СВО жителей Саратовской области

В Саратовской области простились с семью земляками, погибшими в ходе СВО.

1 июня в регионе прошла траурная церемония прощания с семью жителями, которые погибли, выполняя задачи в зоне специальной военной операции.

Среди погибших — Александр Манаев и Алексей Матвеев из Балаковского района, Денис Сергеев, Владимир Курылев и Алексей Кочетков из Вольского района, Вадим Тищенко из Энгельсского района и Байжан Ермуканов из Александрово-Гайского района.

Губернатор Саратовской области, а также руководители муниципальных районов, выразили глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших.

В своих словах они подчеркнули, что эти воины отдали свои жизни за защиту Родины, и их подвиг не будет забыт.

Ольга Сергеева