В Саратовской области у браконьеров изъяли полтонны речной рыбы

Инспекторы Волго-Камского территориального управления Росрыболовства с 16 по 31 мая провели 151 патрулирование водоемов.

В результате проверок выявили 161 административное нарушение. Среди них три случая могут привести к возбуждению уголовных дел по статье 256 УК РФ, касающейся незаконной добычи водных биоресурсов.

В ходе рейдов у браконьеров было изъято:

18 транспортных средств

563 кг улова

293 единицы запрещенных орудий лова, включая 55 сетей общей длиной 5 км

Ущерб, нанесенный незаконной рыбалкой, составил 159 тысяч рублей. Эти меры направлены на защиту водных ресурсов и борьбу с браконьерством в регионе, — напомнили в ведомстве.

Ольга Сергеева