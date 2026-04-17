Названы имена 12 лучших воспитателей Саратовской области

В регионе завершился первый тур всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2026».

За звание лучшего боролись 24 педагога из 24 муниципалитетов. По итогам экспертной оценки в финал вышли 12 лауреатов, набравших максимальное количество баллов. Об этом сообщает областное министерство образования.

Среди них — представители Балакова, Дергачей, Пугачёва, Балашова, Саратова, Энгельсского, Марксовского, Советского, Базарно-Карабулакского, Озинского и Питерского районов, а также Аркадака.

Конкурс приурочен к Году дошкольного образования. В первом туре воспитатели представляли интернет-портфолио и проводили занятия с детьми на темы «Россия – наш общий дом» и «Наша страна – дружная семья». Жюри оценивало уважение к детям, поддержку их инициативы и профессиональные навыки.

Финальные испытания пройдут с 22 по 24 апреля в саратовской гимназии №7 и детском саду №255. Лауреатам предстоит показать себя в мастер-классах, работе с родителями, блицтурнире и образовательном форсаже.

