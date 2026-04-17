На молодежном форуме представили проекты развития сельских территорий

В Поволжском институте управления – филиале РАНХиГС состоялся проектный нетворкинг «Студенческие инициативы и муниципальное управление».

Как сообщили в министерстве внутренней политики региона, мероприятие прошло в рамках молодежного научно-образовательного форума «Мы — управленцы» и собрало студентов, магистрантов, аспирантов, руководителей и представителей муниципальных образований и муниципальных учреждений области.

В рамках мероприятия студенты презентовали проектные идеи, разработанные совместно с научными руководителями и кураторами из муниципалитетов. Все представленные инициативы направлены на решение актуальных социальных, экономических и других общественных вопросов развития муниципалитетов.

В числе наиболее ярких проектов, представленных на сессии, — «Музей СВО в Новозахаркинском муниципальном образовании Духовницкого района», «Этнокультурный комплекс в селе Лох», «Эко-краеведческие маршруты «Пульс степи: история и культура Новоузенского района» и другие.

Участников форума приветствовал первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Денис Попонов. Он отметил актуальность и востребованность проектной деятельности в таком комплексном формате, которая позволяет, объединяя представителей муниципалитетов, экспертное и академическое сообщество, решать вопросы местного уровня. Он также подчеркнул высокий уровень проработки студенческих предложений и их практическую значимость для региона.

Стоит отметить, что проектная работа в Поволжском институте управления имеет многолетнюю историю. Студенческий проектный офис вуза действует с 2000 года. Его участники на постоянной основе взаимодействуют с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» и местными администрациями, обеспечивая сопровождение инициатив от стадии идеи до готового проекта.

