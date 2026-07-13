Названы имена четырёх погибших на фронтах СВО мужественных саратовцев

Стало известно о гибели ещё четырёх уроженцев Саратовской области в ходе специальной военной операции.

В Балаковском районе 13 июля пройдёт прощание с Владиславом Какуркиным. Он родился 9 июня 1996 года в Ташкенте, окончил Московский колледж сферы услуг по специальности повара. Погиб 25 мая 2025 года при исполнении воинского долга.

В Аркадакском районе простились с Сергеем Аксеновым. Его похоронили на деревенском кладбище в Ивановке.

Администрации Советского и Энгельсского районов подтвердили гибель Алексея Герасимова и Ильи Пылаева соответственно.

Главы районов и губернатор выразили соболезнования семьям погибших.

Ольга Сергеева