Саратовский Минтруд рассказал всё о новых правилах использования маткапитала-2026

Региональный маткапитал в Саратовской области разрешили тратить на автошколу.
Специалисты минтруда разъяснили, что средства регионального материнского капитала можно направлять на образование детей, включая обучение в автошколе.
Главное условие — учебное заведение должно иметь лицензию и государственную аккредитацию. Если автошкола работает официально, оплата её услуг из маткапитала допустима.
Также в ведомстве подчеркнули: средства можно использовать на любого из детей в семье. Право на распоряжение капиталом возникает, когда третьему ребёнку исполнится три года.
Ольга Сергеева