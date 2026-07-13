Саратовский Минтруд рассказал всё о новых правилах использования маткапитала-2026

Региональный маткапитал в Саратовской области разрешили тратить на автошколу.

Специалисты минтруда разъяснили, что средства регионального материнского капитала можно направлять на образование детей, включая обучение в автошколе.

Главное условие — учебное заведение должно иметь лицензию и государственную аккредитацию. Если автошкола работает официально, оплата её услуг из маткапитала допустима.

Также в ведомстве подчеркнули: средства можно использовать на любого из детей в семье. Право на распоряжение капиталом возникает, когда третьему ребёнку исполнится три года.

Ольга Сергеева