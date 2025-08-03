Названы имена еще четырех погибших на фронтах СВО саратовцев

Четверо уроженцев Саратовской области погибли в ходе специальной военной операции.

Согласно официальным сообщениям, в списках погибших значатся Ринат Юлдашбаев из Саратова, а также Александр Любимов, Сергей Ионычев и Эдуард Трофимов из Энгельсского района.

Информация о гибели военнослужащих была опубликована на официальных сайтах городской и районной администраций без указания подробностей об обстоятельствах их смерти.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родственникам и близким погибших. В своем обращении он отметил, что память о героях будет сохранена.