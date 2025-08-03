В регионе разработали программу поддержки семей с детьми с ментальными особенностями

Благотворительный фонд «Александр Невский» провел заседание Координационного совета.

Заседание состоялось в рамках проекта «Семья — моя опора в жизни: комплексная психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями ментального развития», поддержанного Фондом президентских грантов.

В прошлом году была разработана инновационная модель пролонгированной комплексной социальной поддержки семей особенный детей, а в текущем модель будет внедрена.

Особенное внимание планируется уделить нормализации детско-родительских отношений и улучшению эмоционального микроклимата в семьях.