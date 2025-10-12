Названы имена еще четырех погибших на СВО саратовцев

Еще четверо саратовцев погибли в зоне СВО.
Саратовская область понесла новые потери в ходе специальной военной операции. Как сообщили местные власти, погибли четверо уроженцев региона.
Глава Питерского района Дмитрий Живайкин сообщил о гибели Телегена Ахмашева, церемония прощания с которым пройдет в селе Агафоновка.
Администрация Ершовского района подтвердила гибель Мендвая Исенбаева. Прощание с военнослужащим состоится в селе Рефлектор.
Мэрия Саратова без дополнительных деталей уведомила о гибели Андрея Пантелеева и Евгения Вдовина.
Губернатор региона и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.
Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число погибших военных ВС РФ не сообщается.
Ольга Сергеева