Названы имена еще четырех погибших на СВО саратовцев

Еще четверо саратовцев погибли в зоне СВО.

Саратовская область понесла новые потери в ходе специальной военной операции. Как сообщили местные власти, погибли четверо уроженцев региона.

Глава Питерского района Дмитрий Живайкин сообщил о гибели Телегена Ахмашева, церемония прощания с которым пройдет в селе Агафоновка.

Администрация Ершовского района подтвердила гибель Мендвая Исенбаева. Прощание с военнослужащим состоится в селе Рефлектор.

Мэрия Саратова без дополнительных деталей уведомила о гибели Андрея Пантелеева и Евгения Вдовина.

Губернатор региона и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число погибших военных ВС РФ не сообщается.

Ольга Сергеева