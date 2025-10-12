Выставка «Зверье мое» творчески рассказала об экологии

В Областном центре экологии, краеведения и туризма состоялась конкурс-выставка «Зверье мое».

Воспитанники центра представили своих питомцев и приняли участие в экологических мероприятиях.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики региона, особый интерес вызвали фотоработы Виталия Кошкина, участвующие во Всероссийском конкурсе «Жемчужина России», и фильм «Купание хвалынского коня», запечатлевший редкое природное явление.

Отметим, что выставка прошла при грантовой поддержке правительства Саратовской области.

Ольга Сергеева