В ходе специальной военной операции погибли еще десять военнослужащих из Саратовской области.

Администрации муниципальных районов сообщили о гибели Михаила Печурина (Балашовский район), Романа Касьянова (Романовский район) и Александра Олиевского (Новобурасский район), который погиб 6 января 2025 года в ДНР.

Также саратовские власти подтвердили гибель Евгения Фадеева, Дмитрия Арсентьева, Вячеслава Кирсанова, Дениса Саблина, Антона Преснякова, Алексея Зрелика и Вячеслава Бочарова (Энгельсский район).

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число потерь со стороны ВС РФ находится под грифом «секретно».

Ольга Сергеева