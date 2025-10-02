Спикер ГД Володин: Собянин вовремя помог с модернизацией саратовского трамвая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о ключевой роли мэра Москвы Сергея Собянина в реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

По его словам, поддержка московского градоначальника позволила активизировать ход работ в областном центре.

Речь идет о модернизации трёх трамвайных маршрутов (№3, №6 и №8), которую осуществляет подрядчик Московского метрополитена — компания «Транстоннельстрой». В процессе выполнения работ возникали сложности со сроками и документацией.

Володин отметил, что без своевременного вмешательства Собянина эти проблемы могли существенно затруднить реализацию всего проекта.

Наталья Мерайеф