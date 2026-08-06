Названы имена еще девяти геройски погибших на фронтах СВО мужественных саратовцев

Саратовская область прощается с бойцами, павшими в зоне спецоперации.

За последние дни Саратовская область понесла тяжёлую утрату — при выполнении боевых задач погибли девять военнослужащих. Администрации районов и главы муниципалитетов выражают соболезнования родным и близким.

В Вольском районе простились с двумя бойцами: стрелком десантно-штурмовой роты, рядовым Ильёй Соколовым и наводчиком мотострелковой роты, рядовым Владимиром Юрзановым.

Три траурных известия пришли в Балаковский район. Алексей Пантелеев, 1970 года рождения, уроженец Андижанской области Узбекской ССР, окончил училище по специальности «тракторист».

Арсений Лиференко — совсем молодой, ему был всего 21 год, выпускник Губернаторского колледжа.

Дмитрий Митрофанов родом из посёлка Береговой, получил высшее образование по специальности «психолог» в Саратовской академии.

Все трое погибли, выполняя боевые задачи.

Администрация Краснокутского района сообщила о гибели Валерия Понкрашова.

В Дергачевском районе прощаются с Никитой Рябухиным — ему было 24 года. Он родился 20 июня 2002 года в Энгельсе, окончил школу № 9, работал поваром, затем заключил контракт. Служил гранатомётчиком отделения захвата 4-го штурмового взвода 1-й штурмовой роты. Погиб 23 июля в районе населённого пункта Родинское ДНР.

Также администрация Энгельсского района сообщила о смерти Владимира Маймукова, а глава Калининского района — о гибели Кирилла Зубарькова.

Ольга Сергеева