Саратовские леса очищают от бурелома, последствий пожаров и насекомых-вредителей

Санитарные вырубки охватили почти 200 гектаров лесов региона.

Продолжаются работы по оздоровлению лесных массивов. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, на сегодняшний день санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 196,1 гектара.

Специалисты действуют точечно: полностью очищено от растительности 4,7 гектара, выборочные санитарные рубки прошли на 101,6 гектара. Ещё на 89,8 гектара убрана неликвидная древесина и валежник.

Особое внимание уделяют наиболее уязвимым участкам — пострадавшим от пожаров, ураганов, засухи, болезней и насекомых-вредителей. Как пояснил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, такой адресный подход позволит по итогам года улучшить состояние более 600 гектаров лесного фонда.



Работа по сохранению лесов проводится при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, а также губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие» по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Ольга Сергеева