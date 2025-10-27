Названы имена еще двоих погибших на СВО саратовцев

В зоне специальной военной операции погибли двое уроженцев Саратовской области.

В селе Калмантай Вольского района состоялась церемония прощания с гвардии сержантом Русланом Мамедовым.

В городе Балаково пройдет траурное мероприятие в память о Сергее Колесове, 1973 года рождения, погибшем при выполнении боевых задач 19 января 2025 года.

Губернатор региона и главы муниципальных образований выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

СВО началась в феврале 2022 года. Число российских бойцов, погибших на фронте, властями намеренно не разглашается.

