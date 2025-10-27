Росприроднадзор намерен взыскать за свалку с саратовской компании более 1 млрд рублей

Росприроднадзор предъявил компании «Саратовская специализированная техника» претензию на 1 млрд рублей за ущерб почвам от несанкционированной свалки в Заводском районе.

Нарушение было выявлено вблизи села Кокурино, где незаконно размещались отходы IV класса опасности на площади свыше 24 тыс. кв. метров.

Причастность компании подтверждена совместной проверкой с ГИБДД и Гостехнадзором. Предприятию предложено добровольно возместить ущерб в течение 30 дней, после чего материалы будут переданы в суд для принудительного взыскания.

Ольга Сергеева