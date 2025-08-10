Названы имена еще шести погибших на фронтах СВО саратовцев

В ходе спецоперации погибли шесть уроженцев Саратовской области.

Среди них:

Анатолий Наумов и Юрий Ларин (Саратов)

Андрей Филиппов (Балтайский район)

Андрей Разделкин (Базарно-Карабулакский район) — контрактник 98-й десантной дивизии, награждённый пятью медалями

Амандык Баликов (Новоузенский район)

Виталий Хабибуллин (Дергачёвский район), погибший через 10 месяцев после заключения контракта

В населённых пунктах региона прошли прощальные церемонии.

Андрей Разделкин, старший из трёх братьев-участников СВО, служил в ВДВ после работы в Росгвардии. Виталий Хабибуллин до контракта трудился в сельхозпредприятии.