Названы имена еще шести погибших на фронтах СВО саратовцев

В ходе спецоперации погибли шесть уроженцев Саратовской области.
Среди них:
Анатолий Наумов и Юрий Ларин (Саратов)
Андрей Филиппов (Балтайский район)
Андрей Разделкин (Базарно-Карабулакский район) — контрактник 98-й десантной дивизии, награждённый пятью медалями
Амандык Баликов (Новоузенский район)
Виталий Хабибуллин (Дергачёвский район), погибший через 10 месяцев после заключения контракта
В населённых пунктах региона прошли прощальные церемонии.
Андрей Разделкин, старший из трёх братьев-участников СВО, служил в ВДВ после работы в Росгвардии. Виталий Хабибуллин до контракта трудился в сельхозпредприятии.