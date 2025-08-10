В Саратове в столкновении кроссовера и мотоцикла пострадал 19-летний байкер

Вечером 10 августа в Кировском районе Саратова произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным городской ГАИ, столкновение автомобиля и мотоцикла случилось около 17:50 на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья.

В аварии участвовали автомобиль Toyota RAV4 под управлением 45-летней женщины и мотоцикл, которым управлял 19-летний молодой человек. В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства случившегося. На месте происшествия проводятся необходимые процессуальные действия.