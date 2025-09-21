Названы имена еще восьми трагически погибших участников СВО из Саратовской области

В ходе СВО погибли еще семь жителей Саратовской области. Прощания с военнослужащими прошли в нескольких районах.

Среди погибших — Валерий Панков (Балаковский район), Дмитрий Игнатов (Екатериновский район), Дмитрий Семенов (Ивантеевский район), Алексей Сорокин и Александр Рыбаков (Базарно-Карабулакский район), Алексей Сафонов (Краснопартизанский район), Сергей Касимов (Питерский район).

Восьмой — ефрейтор Виктор Батищев из Петровска, по предварительным данным, трагически погиб в ДТП во время отпуска.

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

Специальная военная операция идет 4-й год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается властями.

Ольга Сергеева