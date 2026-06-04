Названы имена еще восьми погибших бойцов СВО из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли еще восемь жителей Саратовской области.

Администрация Балашовского района сообщила, что сегодня прошло прощание с Вячеславом Талалаевым, родившимся 21 октября 1979 года в Балашове, и Виктором Федоровым, который родился 19 августа 1981 года в селе Михайловка Балашовского района. Оба они погибли, проходя службу по контракту.

Также администрация Озинского района рассказала о прощании с добровольцем Виталием Ирманбетовым, который родился 2 апреля 1984 года в селе Балаши Озинского района.

Администрация Саратова без подробностей уведомила о гибели Дмитрия Орлова, Сергея Шадских и Андрея Павлючкова. Администрация Энгельсского района сообщила о гибели Виталия Пестерова, а администрация Самойловского района — о гибели Алексея Бабровского.

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших воинов.

Ольга Сергеева