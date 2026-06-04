В Саратовской области фиксируются единичные случаи заболевания коронавирусом

В регионе за последнюю неделю зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом 4 июня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер. По его словам, заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на треть, однако в абсолютных цифрах прирост составил всего 4 случая.

Грайфер отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается стабильной, и хотя регистрируются единичные случаи заболевания, в процентном соотношении это может выглядеть как значительный рост.

За первые четыре месяца 2026 года в Саратовской области было подтверждено 838 случаев COVID-19, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 1731 случай.

Ольга Сергеева