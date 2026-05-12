Названы имена ещё трёх геройски отдавших жизнь на фронте за Родину саратовцев

СВО унесла жизни ещё двоих добровольцев и их сослуживца.

12 мая в Саратовской области пройдут сразу три церемонии прощания с бойцами, павшими в ходе специальной военной операции.

В Ершовском, Новобурасском и Пугачёвском районах провожают в последний путь земляков.

Одним из погибших стал 45-летний Сергей Сергеев из посёлка Новые Бурасы. Мужчина отправился на фронт добровольцем по контракту, служил ефрейтором и старшим стрелком мотострелкового отделения. Он погиб 8 апреля 2026 года в Запорожской области, в бою у села Мирное.

Также подтверждена гибель Михаила Клопота из Ершовского района и Андрея Мосолыгина из Пугачёвского. Официальные лица пока не раскрывают подробностей их биографии и обстоятельств гибели.

Эти потери стали продолжением череды тяжёлых известий для региона — ранее область уже простилась с Алексеем Осиповым, Сергеем Ложкиным и Павлом Дорониным.

Ольга Сергеева