Жителей Энгельса предупредили, что после ЧП на коллекторе им грозит гепатит

После аварии на коллекторе в Энгельсе жителям угрожают кишечные инфекции, энтеровирусы и гепатит А, предупредил Роспотребнадзор.

Авария на улице Менделеевской произошла 30 апреля. Без воды остались 15 тысяч человек, нечистоты затопили дома и улицы. 9 мая воду отключили во всём городе. Власти организовали подвоз, но жители жалуются на плохую организацию.

Систему начали заполнять только 11 мая.

Глава региона предупредил, что ремонт не завершён: для прокладки новой трубы воду снова отключат в ближайшие дни, но районы не уточнил.

В Роспотребнадзоре заявили, что пробы воды соответствуют нормативам. Жителей призвали соблюдать гигиену.

