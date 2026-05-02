Названы имена лучших учителей и директоров школ Саратова

В Саратове названы имена лучших педагогов и директоров года.

Администрация города подвела итоги конкурсов «Педагогический дебют» и «Директор года – 2026».

Среди молодых учителей победу одержала Татьяна Дугина (гимназия № 7). Второе место у Виктории Бариновой (лицей «Солярис»), третье — у Татьяны Тороповой (лицей № 2).

В номинации «Молодые воспитатели» лучшими признаны Анастасия Межуева (детсад № 144), Дарья Хомякова (детсад № 5) и Ангелина Кузнецова (детсад № 110).

Среди молодых педагогов дополнительного образования победили Дарья Монькина (ДЮЦ Фрунзенского района), Вероника Демина (ЦДО Заводского района) и Валерия Штырлина (школа с. Багаевка).

В конкурсе «Директор года» первое место заняла Наталия Ткачева (школа № 106), второе — Ольга Мирошниченко (лицей «Солярис»), третье — Инна Вехова (школа № 76).

Ольга Сергеева